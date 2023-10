Il Newcastle ha annunicato di aver blindato il proprio gioiello Bruno Guimarães, classe 1997, con un contratto fino al 2028.



LE PRIME PAROLE - "Sono così felice qui. È il club giusto per me e spero di continuare a rendere felici i tifosi e ad aiutare la squadra a fare bene. E' questo il mio obiettivo, perché non ci sono parole per descrivere quanto sono felice di essere qui"