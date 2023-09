Rientrato a giugno in forza al Newcastle dopo aver giocato gli ultimi mesi della scorsa stagione al Norwich, il centrocampista Isaac Hayden (28 anni) era in esubero nei Magpies, che gli hanno trovato subito una nuova destinazione. Il mediano anglo-giamaicano si trasferisce in Belgio: è stato ceduto in prestito secco, senza opzioni per il riscatto, allo Standard Liegi.