Come riporta il Daily Telegraph, l'attaccante classe '89 Salomon Rondon ha fornito un assist al Newcastle, evidenziando la sua grande intesa in campo con Ayoze Perez. Il giocatore venezuelano è in prestito fino a giugno dal West Bromwich Albion, ma sta spingendo per far sì che i Magpies esercitino il diritto di riscatto.