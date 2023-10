Scott McTominay è tornato a brillare con il Manchester United. Il centrocampista scozzese sembra essersi ripreso con forza un posto nelle gerarchie di Ten Hag e inevitabilmente su di lui si posano gli occhi di altre pretendenti che sperano di poter avanzare un'offerta a gennaio. Tra queste, secondo Teamtalk, c'è anche il Newcastle, che tiene in alta considerazione il suo profilo come sostituto di Tonali. Il contratto di McTominay con i Red Devils è in scadenza nel 2025.