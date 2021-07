L'vince labattendo ilin finale,sui social si congratula con l'amico e rivale, al suo primo trionfo con la maglia dell'Albiceleste: "Perdere mi fa male, mi fa male... è qualcosa con cui non ho ancora imparato a convivere. Ieri quando ho perso, sono andato a dare un abbraccio al più grande e migliore della storia che ho visto giocare. Il mio amico e fratello Messi. Ero triste e gli ho detto 'Hijo de puta, mi hai battuto' Sono molto triste per aver perso. Ma questo ragazzo è fantastico! Ho grande rispetto per quello che ha fatto per il calcio e soprattutto per me. ODIO PERDERE!!!! Ma goditi il tuo titolo, il calcio stava aspettando in questo momento! Complimenti fratello!".