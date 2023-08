L'allenatore del Barcellona, Xavi, ai microfoni di TV3 risponde in modo sibillino sull'ipotesi di un ritorno in blaugrana da parte di Neymar: "Neymar? Non posso anticipare nulla. L'anno scorso ho detto il nome di un giocatore di un'altra squadra e si sono arrabbiati. Entro la fine del mercato vedremo". Xavi non si sbottona nemmeno su Ansu Fati, l'attaccante che il Barça ha proposto al Psg e che è anche nel mirino dei sauditi dell'Al Hilal: "Vedremo. C'è ancora molta strada da fare fino al 31 agosto, tanto dipende anche dal fair play finanziario".