Giornata chiave per il futuro di Neymar. Fuori dal nuovo progetto del Psg firmato Luis Enrique, l'attaccante brasiliano sta per diventare un nuovo giocatore dell'Al-Hilal. Sì, anche lui in Arabia: sul tavolo un contratto di due anni da 80 milioni di euro netti a stagione. Altri 80 milioni nelle casse del Psg, più bonus facilmente raggiungibili fino a un massimo di 120 milioni totali. Nella giornata di oggi il giocatore svolgerà le visite mediche con il club arabo che in rosa ha già Milinkovic e Koulibaly, poi firmerà un super contratto valido per le prossime due stagioni.



LA SCELTA - Neymar era già da un po' in rottura con il Psg, il club stava cercando una nuova sistemazione e nei giorni scorsi si parlava anche di una possibile risoluzione del contratto: l'entourage del brasiliano ha provato a trattare lo svincolo per trovare più facilmente una nuova soluzione, ma i francesi volevano guadagnare dal suo cartellino. L'Al-Hilal ha fatto la proposta che ha soddisfatto entrambe le parti, e nelle prossime ore arriverà l'annuncio ufficiale.



IL NO DEL BARCELLONA - Scartata quasi da subito l'ipotesi Barcellona, sempre alle prese con i paletti del Fair Play Finanziario per il quale devono far quadrare tutti i conti. Inoltre, secondo quanto riporta la stampa spagnola l'allenatore Xavi non era convinto del ritorno del brasiliano in Spagna. Così (anche) Neymar volerà in Arabia Saudita, nell'El Dorado del calcio sempre più protagonista di questa sessione di mercato.