Fuori dal progetto, fuori dai convocati, fuori dal PSG. Il futuro di Neymar è ormai a un passo dall’essere lontano da Parigi. Un primo segnale era arrivato dalla mancata partecipazione alla sessione di foto dedicata alle immagini da far utilizzare alla Ligue 1 per le grafiche stagionali ma la pietra tombale sul rapporto tra il 10 brasiliano e il Paris Saint-Germain è arrivata con la mancata convocazione per la prima di campionato contro il Lorient – terminata 0-0 – e con l’ipotesi di rescissione contrattuale. Uno scenario, quest’ultimo, che non vedrà la luce, visto che l’ex Santos e Barcellona è pronto a volare in Arabia Saudita.



I DETTAGLI – L’Al-Hilal, infatti, ha già trovato un accordo con il giocatore, come riportato dai media francesi: contratto biennale da 80 milioni netti a stagione. La trattativa si basa su un trasferimento a titolo definitivo, con il PSG che, oltre a liberarsi di circa 88 milioni di euro al lordo a bilancio, riceverà nelle proprie casse altri 80 milioni di euro (a salire sino a 120 milioni tramite alcuni bonus facilmente raggiungibili). Un affare che si avvia verso la fumata bianca: andranno limati alcuni dettagli ma, a meno di repentini colpi di scena, Neymar sarà il prossimo giocatore a sposare la causa del multimilionario progetto saudita.