Con un comunicato ufficiale diramato dalla sua agenzia e attraverso i propri canali, l'attaccante del PSG, Neymar Jr, ha confermato che la Procura di Spagna ha archiviato definitivamente il caso che lo vedeva coinvolto con l'accusa di frode per il suo passaggio dal Santos al Barcellona.



IL COMUNICATO - "Questo venerdì (28), l'ufficio del Procuratore spagnolo ha annunciato il ritiro di tutte le accuse contro Neymar Jr., i suoi genitore, Neymar e Nadine, e la società N&N Consultoria. L'accusa iniziale era basata esclusivamente sulla denuncia unilaterale e privata del Gruppo DIS. Dopo le testimonianze di tutte le parti coinvolte, di testimoni e specialisti, la Procura, sulla base delle prove, ha finalmente ritirato tutte le accuse, emettendo una sentenza definitiva in merito".



CASO CHIUSO - "La Giustizia spagnola, quindi, prosegue la stessa conclusione già raggiunta dalla FIFA e dalla Corte Arbitrale dello Sport (TAS), due tra i massimi organi calcistici, che hanno già espresso e riconosciuto la legittimità del trasferimento, in una decisione ritenuta già definitiva".



10 ANNI DI TENTATIVI DIFFAMATORI - "Dopo quasi dieci anni dal trasferimento e da ogni tentativo diffamatorio, parziale e negligente da parte di accusatori privati, che ha causato un danno reputazionale incalcolabile, il caso è definitivamente archiviato"