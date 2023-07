Il calciatore brasiliano ha rilasciato un'intervista allo streamer Casimiro e ha concesso alcune battute anche sull'attualità del club francese e su alcuni dei casi più scottanti, come quello che ha avuto come protagonista Leo Messi: "Nelle ultime settimane avevo dei dubbi sulla sua permanenza e lui me lo ha confermato.Vivrà una vita completamente diversa e la sua famiglia si sentirà molto bene a Miami. È stata una buona scelta. Abbiamo vissuto due anni difficili insieme".- Esattamente come il fuoriclasse argentino, Neymar è un altro di quei calciatori andati in rottura da tempo con la tifoseria del PSG: "". Il contratto di Neymar con la società francese scade a giugno 2026 e la sua eventuale partenza, unita al delicatissimo caso Mbappé, potrebbe cambiare parecchie dinamiche del mercato in entrata della formazione allenata da Luis Enrique.Ma sin qui nessuna delle soluzioni prospettate ha convinto il brasiliano, che peraltro guadagna circa 30 milioni di euro netti a stagione, cifra che rende meno semplice trovare una collocazione adeguata.