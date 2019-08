La chiave del Barcellona per arrivare a Neymar potrebbe essere Ivan Rakitic, questo quanto riporta RAC1. Il centrocampista croato è in uscita dal club spagnolo e piace anche all'Inter, ma il Barça vorrebbe aggiungerlo a Coutinho nell'offerta da presentare al Psg per Neymar in modo da abbassare la parte cash.