Getty Images

Neymar, che numeri: ancora in gol su punizione VIDEO

Cristian Giudici

58 minuti fa



Neymar trascina il Santos in semifinale del campionato paulista. Il 33enne attaccante brasiliano ex Barcellona e Paris Saint-Germain segna il gol del vantaggio al 9' nella partita vinta 2-0 in casa contro il Bragantino (Red Bull) grazie a un destro su calcio di punizione da posizione molto defilata sulla sinistra deviato in rete da un difensore avversario.



Da quando è tornato in patria a titolo gratuito dal club saudita dell'Al-Hilal, Neymar ha segnato 3 gol e servito altrettanti assist in 7 presenze, venendo nominato per ben 4 volte "Man of the Match".



Per la cronaca il raddoppio arriva al 56' e porta la firma di Joao Schmidt su assist di Guilherme. Si qualificano in semifinale pure Corinthians e Palmeiras, ora manca solo la vincente dell'ultimo quarto di finale tra San Paolo e Novorizontino.