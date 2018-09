Ha del clamoroso quanto rivelato oggi dal quotidiano catalano Mundo Deportivo sul futuro della stella brasiliana, Neymar Junior. L'attaccante, passato la scorsa estate al Paris Saint Germain per la cifra record di 222 milioni di euro si è già pentito della scelta di lasciare il Barcellona e, nel corso dell'ultima estate, ha fatto di tutto per tornare in Catalogna.



IN LACRIME DAL BARCELLONA - Neymar si è pentito della scelta fatta e durante l'estate ha più volte contattato i dirigenti catalani per convincerli a riacquistarlo. ​Neymar ha iniziato presto a sentire la mancanza della città e dello spogliatoio intristendosi e facendo salire l'ansia per un ritorno. In uno degli incontri con il club catalano è addirittura scoppiato in lacrime chiedendo aiuto per il suo ritorno al Barcellona.



BARCELLONA IRRITATO - Il Barcellona non ha però mai aperto la porta ad un ritorno, continua a vedere Neymar come un grande giocatore, ma non una stella da riportare in blaugrana dopo le modalità dell'addio della passata stagione. Ma c'è di più perchè il Barcellona è anche irritato con la stella brasiliana per le continue visite che fa allo spogliatoio. Neymar va a trovare spesso gli ex-compagni senza però trovare il consenso del club rimasto scottato soprattutto dal fatto che nel momento del suo addio la punta ha portato il club in tribunale per aver congelato i bonus legati al rinnovo del suo contratto prima dell'addio. Per una situazione complicata, ma che in nessun modo, almeno per ora, aprirà le porte ad un clamoroso ritorno.