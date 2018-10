Con un anno di ritardo rispetto al difensore della Juventus transitato dal Milan come capitano prima della clamorosa reunion in bianconero,, proprio dal termine della passata stagione divenuti acerrimi nemiciper colpa della 'madre di tutti i trasferimenti'. E' passato poco più di un anno dal suo clamoroso passaggio in Ligue 1 alla corte degli sceicchi del Qatar per la cifra monstre di 222 milioni di euro, ma l'attaccante brasilianoSembrano lontane anni luce oggi le voci su un interesse del Real Madrid del presidentissimo Florentino Perez, che ha effettivamente fatto più di un pensiero a O' Ney l'estate scorsa, per rimpiazzare Cristiano Ronaldo.- La stampa francese e quella iberica sono concordi nel definirlo. E, come Mundo Deportivo e RAC1 confermano:. Sono state frequenti nei mesi scorsi le visite di Neymar alla Ciutat Esportiva di Barcellona, dove ter Stegen, Rakitic, Rafinha, Suarez e Messi (oltre ai connazionali Coutinho, Arthur e Malcom) sono le persone rimaste a lui più legate. Un ulteriore segnale di come i contatti non si siano mai esauriti e soprattutto di quanto poco solido fosse il legame con i suo nuovi compagni a Parigi., culminata con la vittoria del Mondiale con la Francia e un inizio di stagione, quella attuale, che hanno spostato nuovamente i riflettori dal brasiliano. Il quotidiano spagnolo Sport si è sbilanciato, parlando addirittura delle cifre di un possibile(una sorta di gentlemen agreement col presidente del PSG Al-Khelaifi) e per una cifra concordata, una clausola rescissoria da 215 milioni di euro. E con la squadra guidata da Thomas Tuchel pronta a colmare immediatamente il vuoto provando a riportare in patria quell'Antoine Griezmann rimasto all'Atletico Madrid a dispetto della corte serrata nei mesi scorsi proprio del Barcellona. Fantamercato o no, Neymar non è felice a Barcellona e sogna un incredibile ritorno. Alla Bonucci.