C'è chi ne fa di nuovi. E chi, invece, decide di cancellarli. Estremi di uno stesso mondo: il calcio tatuato. Silvio Berlusconi non ne vuole avere niente a che fare: "Né barba, né tatuaggi. E parrucchiere per tutti". Era un visionario sognatore a fine anni '80, è un visionario sognatore anche negli anni 2000. Già, perché trovare giocatori senza tatuaggi ora è davvero dura...



NUOVO TATOO - Neymar, la stella del Paris Saint-Germain, la stella del Paris Saint-Germain che ieri è stata oscurata da Koulibaly, Allan e compagni, si è regalato un nuovo tatuaggio. Duplice tatuaggio: Batman e Spiderman, il Cavaliere Oscuro e il supereroe di quartiere. Uno dalla parte, uno dall'altra: insieme a O Ney, però, non sono bastati a sconfiggere la squadra di Ancelotti.



CONTROCORRENTE - C'è chi continua a riempire la sua pelle, c'è chi invece decide di fare un passo indietro. E' il caso di Ross Barkley, centrocampista del Chelsea rinato sotto la gestione Sarri, che è tornato al passato: "Mi avevano stufato". E quindi via, cancellati anni e anni di tatoo. Il primo? Quando aveva 14 anni. E oggi, partendo da qua, la Classifica di CM è dedicata ai 10 giocatori tatuati ancora in attività. Con una sola eccezione, necessaria... Perchè? Vedere per credere, è al primo posto...



@AngeTaglieri88