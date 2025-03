Neymar torna a giocare col Brasile dopo la rinascita al Santos: è stato convocato dopo più di un anno

AFP via Getty Images

Si sta concretizzando il grande ritorno dicon la maglia del. La Selecao infatti ha convocato O' Ney per leIl ritorno dell’asso delera nell’aria e ora è stato avallato dal commissario tecnicoche ha annunciato la lista dei 23 giocatori per il doppio confronto condel 20 e del 25 marzo.e il suo rientro sarà fondamentale per una squadra che si sta rialzando. I cinque volte campioni del Mondo infatti hannoe devono consolidare una qualificazione che a tratti pareva complicata. Dopo la sfortunata parentesiNeymar è tornato aldove, in sette partite giocate nel 2025, ha realizzatoL'attaccante di 33 anni non gioca con il Brasile dalla sconfitta per 2-0 contro l'Uruguayed è ancora ildei verdeoro, dopo aver superato

Questo l’elenco dei convocati rispetto alla lista dei 52 pre-convocati dai quali sono stati tagliati l'esterno della Fiorentina,, e il centrocampista dell'Atalanta,Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Bento (Al-Nassr): Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest), Danilo (Flamengo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo): André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle), Matheus Cunha (Wolverhampton) e Neymar (Santos)

: Estevao (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcellona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid)