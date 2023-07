Neymar, stella del Psg e del Brasile, ha parlato allo streamer connazionale Casimiro:



"Dopo il Mondiale, sinceramente, non ci volevo tornare. Ma ho riconsiderato il tutto perché sono molto ambizioso e ci ho ripensato. Dopo il Mondiale non volevo affrontare il dolore della sconfitta, ma vedere la mia famiglia soffrire così tanto pesa molto".



SCONFORTO - "Ho pianto per circa cinque giorni di fila. Fa molto male, il mio sogno è improvvisamente sfumato. Avrei preferito di gran lunga non aver segnato, pareggiare 0-0 e perdere ai rigori, piuttosto che aver segnato, aver subito il pareggio e poi perdere ai rigori. È stato il momento peggiore della mia vita. Sembrava un funerale: negli spogliatoi piangevano tutti. L'atmosfera era carica di pesantezza. È stato orribile, una sensazione che non voglio provare di nuovo".