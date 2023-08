Lista anunciada!



O treinador Fernando Diniz divulgou os 23 nomes que integrarão o elenco da Seleção Brasileira Masculina nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.



O primeiro jogo será contra a Bolívia e está marcado para o dia 8 de setembro, no… pic.twitter.com/j46QSt8Med — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 18, 2023

Il tecnico dell'ha parlato in conferenza stampa della nuova stella del campionato arabo,, che però non esordirà nei prossimi giorni: "È uno dei giocatori migliori al mondo, ci darà tanto.". Un altro infortunio muscolare, quindi, che terrà O NeyNulla di eccessivamente preoccupante, se non fosse che il giocatore risulta regolarmenteper gli impegni dell'8 e del 12 settembre contro Bolivia e Perù. "Non so come mai sia stato convocato dalla sua Nazionale", ha detto Jesus.