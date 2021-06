I giocatori della nazionale brasiliana tornano a parlare del caso Coppa America. Al termine del match di qualificazione ai Mondiali contro il Paraguay, i rappresentati della Seleçao hanno fornito la loro nuova presa di posizione, dopo le polemiche suscitate nei giorni scorsi dalle loro perplessità sull'organizzazione nel proprio Paese di un evento così importante in piena emergenza Covid e la minaccia di boicottare l'evento.



"Siamo un gruppo coeso, ma con idee diverse. Per vari motivi, umanitari o professionali, siamo scontenti della conduzione della Coppa America da parte del Conmebol, non importa se è stata ospitata tardivamente in Cile o in Brasile. Non diremo mai no alla nazionale brasiliana. Non vogliamo rendere questa decisione politica", hanno fatto sapere Neymar e compagni.