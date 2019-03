Il più ricercato, il più voluto. Dagli sponsor e dalle big, Real Madrid in testa. Non gioca una partita ufficiale dal 23 gennaio a causa di un infortunio al piede, anche quest'anno guarderà la fase calda della Champions League dal divano di casa, eppure Neymar è sulla bocca di tutti. Il motivo? Il futuro, che appare tutt'altro che scontato. Dovrebbe esserlo, se si pensa al ricco contratto che ha firmato nemmeno due anni fa, fino al 2022, con ingaggio di poco inferiore ai 30 milioni di euro a stagione, la sorpresa, però, è dietro l'angolo. L'ex enfant prodige del Santos, al di là di quelle che sono le smentite di rito, in Francia non vuole più stare. Si è stufato di un campionato che considera minore, dopo 48 gol e 27 assist in 53 partite considera chiusa la sua avventura con il Parsi Saint-Germain e spinge per un addio rapido, consapevole che in ballo ci sono tanti soldi.



CHE INVESITMENTO! - Soldi che è pronto a mettere sul piatto Florentino Perez, il quale ha tutta l'intenzione di tornare a essere protagonista sul mercato, dopo tante, troppe estati sottotono. ONey è la prima scelta, più di Hazard, più di qualunque altro nome accostato in queste settimane. Questione tecnica e d'immagine: sarebbe perfetto per esportare il marchio Real, sarebbe un colpo basso a una big come il Psg, sarebbe un segnale di onnipotenza, in risposta ai rivali di sempre del Barcellona. La stampa spagnola parla già di cifre: 350 milioni per il cartellino, 45 milioni a stagione di stipendio, con una clausola da 2 miliardi. RISPOSTA IL PSG - Molto dipenderà dalla posizione di Neymar, che per lasciare Parigi dovrà forzare la mano, dovrà inevitabilmente andare allo scontro con gli sceicchi. La famiglia qatariota proprietaria del Psg ha investito tanti soldi, neanche due estati fa, ha scelto il brasiliano come testimonial per il Mondiale del 2022 e non è disposta ad accontentarlo. Non ha bisogno di vendere e per convincerlo a restare è pronta a rilanciare. Soldi, altri soldi, insomma. Neymar in questi giorni è a Doha, ufficialmente per recuperare dall'infortunio, in realtà per un confronto con il suo datore di lavoro. Appuntamento alla prossima puntata.