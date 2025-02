Neymar è tornato in campo con il Santos: la 10 di Pelé e i selfie degli avversari

Nella notte italiana, prima serata inil mondo del pallone verdeoro si è fermato e ha acceso tutti i suoi riflettori sulla gara del campionato Paulista che ha messo di fronte ilcontro il. Una gara carica di grande significato per i tifosi del Peixe che ha riabbracciato, 12 anni dopo il suo addio verso l'Europa e nel giorno del suo 33esimo compleanno. L'attesa, dopo lo straordinario annuncio e dopo lo show della presentazione era altissima, e il risultato finale di 1-1 ha solo parzialmente rovinato la festa.è partito ufficialmente in panchina con la gara che, nel corso del primo tempo ha visto il Santos passare in vantaggio per 1-0 con il gol diA quel punto, nel corso dell'intervallo, Pedro Caixinha ha scelto di fare la storia e all'inizio della ripresa,, Neymar ha fatto il suo esordio.

L'impatto dell'attaccante ex-Barcellona, PSG e Al Hilal è stato subito notevole con tre ammoniti fra le fila avversarie, un espulso e un enorme salvataggio di Joao Carlos a cui aggiungere un'altra occasione da gol sfiorata. Il peccato mortale è stato invece il gol subito al 67' da Alexandre Jesus che ha compromesso la festa finale.I cori e le ovazioni si sono sprecati, ma Neymar promette altri passi avanti: "Ora sto molto meglio, non sono ancora al 100%, ho bisogno di minuti, di partite, perché l'allenamento non e' sufficiente per tornare a essere completamente in forma. Non mi aspettavo di poter correre già così tanto"

Il triplice fischio, infine, è stato quasi surreale. Fra fotografi, interviste e premio di migliore in campo da ritirare si sono sprecati anche i selfie chiesti a gran voce da...gli avversari del Botafogo che hanno voluto immortalare e immortalarsi in un momento così speciale per il calcio brasiliano.