In gol ieri in Champions, nella facile vittorie del Paris Saint-Germain sul Galatasaray, Neymar ha trovato il tempo, nel post partita, di parlare di Gabigol, attaccante di proprietà dell'Inter in prestito al Flamengo. Queste le parole del numero 10 del PSG a Esporte Interativo: "Mondiale per Club? “Ho amici in entrambe le squadre. Firmino e Alisson sono grandi amici, il Flamengo ha Gabriel, Rafinha, Diego, Felipe (Luís)... ma tiferò per la squadra brasiliana. Sono brasiliano e spero che il Flamengo possa finire questo grande anno. Hanno già fatto la storia, spero che possano continuare a farlo ed essere campioni del mondo".



SU GABIGOL - "Gabriel mi piace molto. Abbiamo giocato insieme al Santos, abbiamo giocato alle Olimpiadi, provo grande affetto per lui. Gli ho parlato e gli ho detto che deve essere felice. Il calcio può essere giocato in qualsiasi parte del mondo e Gabriel può giocare in qualsiasi squadra".