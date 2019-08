Tra Francia e Spagna prosegue la telenovela legata al futuro di Neymar, che vive ormai da separato in casa quelli che dovrebbero essere i suoi ultimi giorni con la maglia del Paris Saint Germain. Il brasiliano si allenerà separatamente rispetto al gruppo fintanto che non sarà perfezionata la sua cessione, ma quello che ancora non è chiaro è quale sarà la sua destinazione. Il Barcellona rimane in pole position, al netto di un rapporto da ricucire col PSG, ma il Real Madrid non può considerarsi fuori dalla partita.



LE OFFERTE - Intanto da Oltrape, in particolare dalle colonne del quotidiano L'Equipe, giungono ulteriori dettagli su quelle che sarebbero le richieste della proprietà qatariota del Paris Saint Germain per far partire Neymar. Un conguaglio economico non inferiore ai 100 milioni e due contropartite tecniche; il Barcellona mette sul piatto Coutinho e uno tra Semedo, Rakitic e Dembelè, mentre il Real ha provato ad offrire Bale, James e Modric. Andranno convinti anche i giocatori coinvolti nell'eventuale operazione ad accettare una destinazione che al momento non affascina dal punto di vista sportivo così come da quello economico, ma il conto alla rovescia è partito. Neymar è sempre più lontano dal Paris Saint Germain.