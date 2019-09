Non è ancora finita per il ritorno di Neymar al Barcellona. In una conferenza sul diritto dello sport a Edimburgo, il padre dell'attaccante del PSG ha spiegato: "Un brasiliano non vuole essere in un altro posto se non in quello in cui è felice. E lui è stato molto felice a Barcellona. Quando i suoi amici gli hanno chiesto di tornare, questo lo ha toccato. E in quanto agente, ci si sente debole quando non c'è modo per partire. Non c'era una clausola rescissoria e questo ha reso le cose difficili. Ci siamo battuti per trovare un accordo, abbiamo dato il meglio per lui".



A Fox Sports, poi, ha aggiunto una frase che spalanca le porte per una nuova operazione a gennaio: "Le trattattive tra i club non sono finite".