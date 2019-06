L'Inter ha bisogno di tornare a vincere, lo chiede la piazza, ma anche e soprattutto la storia della squadra nerazzurra. Quest'anno potrebbe essere l'annata giusta, perchè l'incognita Juve, con il suo cambio tecnico, può dare il via a un nuovo ciclo. Ne deve approfittare, quindi, la squadra di Zhang, imprenditore ambizioso che ha a disposizione un bottino importante con cui costruire la rosa.



Diventa inevitabile, quindi, regalare una nuova gioia alla tifoseria che dopo la rottura con Mauro Icardi, ha bisogno di un nuovo idolo su cui porre le speranze per tornare ad alzare un trofeo.



A provare a farsi carico di questa esigenza è l'intermediario internazionale Alessio Sundas, convinto che solo lo sbarco ad Appiano di un fenomeno globale possa colmare definitivamente il gap esistente tra la Beneamata e la Vecchia Signora.



A tal proposito Sundas fa saper di aver contattato la dirigenza nerazzurra proponendosi come intermediario per l'operazione "Neymar in Italia". L'intenzione del manager toscano è quella di ricalcare l'operazione che 12 mesi fa portò Cristiano Ronaldo dal Real alla Juve. La palla ora passa ai dirigenti meneghini.