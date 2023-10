L'infortunio di Neymar è grave, la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro rimediata con il Brasile terrà l'asso ai box per lungo tempo. L'Al-Hilal, che in estate ha acquistato O Ney dal PSG garantendogli uno stipendio da 106 milioni, secondo Globo potrebbe ricorrere al programma di 'protezione' della FIFA attivabile in caso di infortunio di un tesserato con la propria nazionale: l'indennizzo potrebbe arrivare però fino a un massimo di 7,5 milioni, meno di un mese di stipendio di Neymar.