Wagner Ribeiro, ex agente del brasiliano Neymar, ha affrontato la questione relativa ad una possibile cessione del numero 10 da parte del PSG:



"Neymar ha un sogno, vincere la Champions League con il PSG. Nonostante le tante voci che parlano di un possibile addio, è molto motivato e non si arrenderà fino a che non avrà raggiunto il suo obiettivo"