Key e Keyt Alves sono due pallavoliste professioniste gemelle che giocano in Brasile, la prima anche in Nazionale, e vantano un seguito foltissimo sui social e sull'Onlyfans della maggiore. Di questo seguito evidentemente fa parte anche il calciatore del Psg Neymar, Key Alves ha dichiarato: "Stava parlando con mia sorella prima di iniziare una relazione, poi ne è uscito e ha scritto a me, come se non ne avessimo parlato tra di noi". Quando Key ha vuotato il sacco, Neymar le avrebbe risposto: "Chissà? Magari finisco a letto con entrambe..." Nulla da fare, però, per il campione verdeoro.



