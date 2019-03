Neymar torna nel mirino del Fisco spagnolo. L'agenzia tributaria ha aperto fa irruzione nella questione tra il brasiliano e il Barcellona per i debiti pendenti dopo il passaggio al PSG (il giocatore chiede 26 milioni, i blaugrana a loro volta ne chiedono 75 per inadempimento del contratto) e apre un'indagine nei confronti dell'attaccante: l'obiettivo del Fisco è capire se nel 2017 Neymar abbia versato tutte le tasse dovute, 64,4 milioni di euro, avendo vissuto più di 183 giorni in Spagna. Per farlo il Fisco visiona tutti i documenti già presentati per il contenzioso dal Barcellona e anche il contratto che lega il brasiliano al PSG, con una sorpresa: come rivela El Mundo, nel documento trasmesso dalla Francia sono state cancellate le cifre dello stipendio percepito da Neymar, alludendo che si tratti di dati confidenziali. Il quotidiano iberico sottolinea come questo alimenti il mistero sull'ingaggio, che potrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro annui, e che il Fisco chiederà un nuovo documento nel quale queste cifre siano esplicitate.