Neymar, niente ritorno in Nazionale: il Brasile lo esclude, il motivo

Getty Images

Non sarà in questa sosta Nazionali il ritorno dicon il Brasile: il capocannoniere all-time della selezione verdeoro, una volta rientrato dal lungo infortunio patito in Arabia Saudita con l'Al-Hilal, è tornato al Santos, il club della sua giovinezza, e si era fatto anche chiamare dal ct Dorival, maIl Brasile ha lasciato fuori O Ney, l'ex Juve Danilo ed Ederson a vantaggio del portiere del Lione Lucas Perri, dell'altro ex bianconero Alex Sandro (oggi al Flamengo) e del giovane attaccante del Real Madrid Endrick.

Vinicius Junior e compagni giocheranno venerdì 21 marzo contro lae poi mercoledì 26 marzo il big match controper le qualificazioni ai Mondiali 2026. I verdeoro sono quinti in classifica e pagano nei confronti dei campioni del Mondo in carica sette punti: le due partite che arrivano, con la Colombia appena un punto sopra, saranno cruciali.