Neymar jr guarda già al 2019 e per ripartire con maggiore slancio in vista della seconda metà di stagione, il brasiliano ha deciso di... darci un taglio. Approfittando delle vacanze anticipate concesse dal Paris Saint Germain, che gli consentirà di saltare l'ultimo impegno prima della sosta contro il Nantes, Neymar ha fatto ritorno in Brasile per trascorrere del tempo con la famiglia. Ma ha soprattutto colto l'occasione per recarsi a San Paolo e mettersi nelle mani del suo stilista personale ed esibire una nuova e curiosa capigliatura. Non più la tradizionale cresta ossigenata, bensì dei rasta biondi dei quali l'attaccante ha fatto subito sfoggio sulla propria pagina Instagram. A Parigi non vedono l'ora di riabbracciare la loro stella, per un 2019 in cui l'obiettivo prioritario resta la conquista della Champions League. Per la quale si è disposti proprio a tutto, anche a un cambio di look.