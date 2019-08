Uno dei trasferimenti più caldi dell’estate sta entrando nel vivo. Il Real Madrid ha rotto gli indugi ed è pronto a fiondarsi Neymar. Il talento brasiliano, classe 1992, vuole fortemente lasciare il PSG dopo due stagione nelle quali la compagine francese non è riuscita a fare il salto di qualità europeo sperato dall’attaccante. Ormai ai margini del progetto, in aperta lotta con la proprietà, Neymar ha indicato in Barcellona, Real Madrid e Juventus le destinazioni gradite per iniziare una nuova avventura. Accantonato il Barcellona (con il quale il PSG non vuole trattare), come riferisce il Corriere della Sera, il Real si è fatto sotto offrendo alla società francese 120 milioni di euro più il cartellino di Modric. Valore dell’offerta: 180 milioni di euro. La Juve intanto, presa dai tanti problemi relativi al mercato in uscita, resta defilata.