". Il presidentenon ha lasciato spazio a interpretazioni in conferenza stampa:, ora è bagarre per il fuoriclasse argentino. Con una candidata che svetta su tutte le altre: ilè pronto ad accogliere la Pulce. Un vecchio feeling quello tra i parigini e Leo, un sogno che era stato rimesso nel cassetto dalla proprietà qatariota dopo la notizia dell'accordo per il rinnovo tra il giocatore e il Barça. Quell'accordo però ora non esiste più, stracciato per via degli impedimenti legati ai limiti imposti dalla Liga, e ora Al-Khelaifi può tornare a sognare e qualcosa di più, avvicinare concretamente l'idea di un super team con Neymar e Mbappé, nonostante i tormenti per il rinnovo del francese che non arriva.- Una pista che prende sempre più quota, sia perché, sia perché i contatti ormai sono sempre più serrati.ha già avuto modo in giornata di parlare con Messi, ma la chiamata più suggestiva arriva indubbiamente dall'amico ed ex compagno. L'indiscrezione la lancia RMC Sport, il brasiliano avrebbe tentato il tutto per tutto per convincere l'argentino a raggiungerlo e avrebbe messo sul piatto il suo numero di maglia: una proposta per ora declinata da Messi, che non vorrebbe sottrarre la 10 all'amico anche in caso di approdo a Parigi.- Segnali che si legano come anelli in una catena, indizi che spingono Messi sempre più all'ombra della Torre Eiffel per la gioia dei tifosi parigini. Un'operazione destinata, in caso di esito positivo, ad avere effetti inevitabili effetti sul mercato, anche su quello italiano se si pensa alla situazione di. Laha ribadito che terrà il portoghese,. Il problema è che le possibilità si sono rapidamente assottigliate. Tornare alè uno scenario molto improbabile e le società inglesi hanno già investito su altri colpi: ilha preso, ilha chiusoe aspetta segnali da. Resta solo il PSG, in un intreccio cona Madrid e(o entrambi) a Torino per completare l'operazione con i bianconeri., lasciando Ronaldo senza alternative concrete alla permanenza alla Juve. Cristiano aspetta, l'eterno rivale Leo può condizionare il suo futuro.