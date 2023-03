Il futuro di O'Ney è incerto: il fuoriclasse brasiliano ha riportato il 12esimo infortunio da quando è al PSG e starà fuori per 4 mesi, ma soprattutto a Parigi ormai non lo vogliono più, per i tanti problemi fisici e per i 40 milioni l'anno che percepirà almeno fino al 2027. Di fatto quasi mai disponibile nel momento clou della stagione, ora è la Premier che può rilevare le sue prestazioni. L'approfondimento nella pillola di Magic Box:









@AleDigio89