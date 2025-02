Neymar, primo gol con il Santos dopo il ritorno: da quanto non segnava?

Gianluca Minchiotti

31 minuti fa



Primo gol per Neymar dopo il suo ritorno al Santos. Il 33enne attaccante brasiliano ha trasformato un rigore, guadagnato da lui stesso, durante una partita contro l'Agua Santa, valevole per il campionato statale di San Paolo. E' stato proprio Neymar a dare inizio all'azione, guadagnando un fallo in area.



Con questo gol, Neymar ha raggiunto il traguardo di 139 reti in 234 presenze con il Santos, club che aveva lasciato nel 2013 per trasferirsi in Europa. Per Neymar è stato anche il suo primo gol dal 3 ottobre 2023, quando era ancora un giocatore del club saudita Al-Hilal, club dal quale aveva risolto il contratto alla fine di gennaio per poi fare ritorno in Brasile.