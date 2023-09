Intervistato da O Globo, l'asso brasiliano dell'Al-Hilal Neymar ha parlato del suo recente passato al Psg con Leo Messi:



"Ero molto felice per lui, per la sua stagione, anche se sapeva tutto. È andato in paradiso con l'Argentina, ha vissuto l'inferno a Parigi. Lui e io abbiamo passato l'inferno. Ci arrabbiamo per niente contro di noi quando non ci siamo, diamo il massimo. Abbiamo giocato ancora insieme, io e lui, per scrivere ancora la storia, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Messi non meritava di lasciare così il PSG. Per tutto quello che è, per quello che ha fatto. Chi lo conosce sa che è un ragazzo che si allena, che lotta. Se perde, è arrabbiato. Penso che sia stato trattato ingiustamente".