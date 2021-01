"Ho pensato di smettere con il calcio". Parola di Neymar. L'attaccante del PSG racconta in un'intervista a Gaffer: "Non perderò mai la passione per il calcio, però ci sono stati momenti ni cui volevo smettere di giocare. Una volta mi sono chiesto perché dovrei continuare a giocare se non mi piace. Andavo a casa emozionato e poi ricordavo tutto quello che avevo fatto per arrivare qui. L'amore che ho per il calcio e tutte queste cose mi hanno calmato e riportato alla realtà. Sono davvero fortunato. Ho realizzato molte cose nella mia carriera che hanno reso me e la mia famiglia incredibilmente felici. Sono una persona che può sopportare facilmente la pressione".