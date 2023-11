Neymar, dopo l'infortunio rimediato con la nazionale brasiliana lo scorso 18 ottobre, è nuovamente ai box. Dalla Francia arrivano rivelazioni shock che potrebbero gettare luce sui continui problemi fisici che stanno colpendo la carriera dell'ex Barcellona e PSG. Secondo quanto riportato dall'Equipe, infatti, al momento del suo arrivo a Parigi, Neymar soffriva già di una frattura da stress al quinto metatarso del piede destro. Un infortunio, che se non trattato nella giusta maniera, può trasformarsi in un problema cronico, rendendo il giocatore più suscettibile ai guai fisici. Il club parigino ha trascurato la frattura, con la speranza che nel tempo non sarebbe peggiorata, ma così non è stato. In Francia sono, quindi, sicuri che tutto questo possa aver marchiato la carriera del talento brasiliano.