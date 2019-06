Continuano a crescere le voci di un accordo ormai imminente tra il Paris Saint-Germain ed il Barcellona per Neymar. L'attaccante brasiliano ha deciso di lasciare Parigi ed avrebbe individuato nella squadra catalana la nuova tappa da cui ripartire dopo un biennio ricco di alti e bassi. Il clamoroso ritorno ha trovato nei giorni scorsi l'opposizione dello stesso PSG che avrebbe preferito inserire O'Ney nella trattativa per arrivare a Paul Pogba. Ma Neymar vuole solo il Barcellona. Al tempo stesso, sorride la Juventus: i bianconeri restano in corsa per il centrocampista del Manchester United e le difficoltà dei parigini sono un aiuto ulteriore per continuare a sognare.