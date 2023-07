Le sirene di un addio di Neymar al Paris Saint-Germain si fanno sempre più forti. Come riporta Relevo, il talento brasiliano è fortemente corteggiato da club di MLS, che mettono sul piatto un ricco contratto all'ex Barcellona, negli ultimi mesi sembrato sempre più distaccato dal PSG. Ma l'arrivo in panchina di Luis Enrique potrebbe cambiare tutto, come sottolinea il media spagnolo.