L'attaccante brasiliano del PSG, Neymar parla del proprio futuro alla rivista Vip: "Mio padre è bravo a darmi dei consigli, ma alla fine decido solo io. Lui si occupa di altri aspetti paralleli, permettendomi di pensare esclusivamente al calcio. Mi danno fastidio le menzogne sulla mia famiglia. Non sono ancora padrone della lingua francese, ma sto imparando. Anche in una città come Parigi non è facile andare in giro e mantenere una certa privacy, passo il mio tempo libero in famiglia e con gli amici. Non sarà il mio Mondiale, ma quello del Brasile".