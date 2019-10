Tornerà l'amore tra il PSG e Neymar, parola dello stesso brasiliano. In un'intervista concessa a Otro, il fantasista tende una mano ai tifosi: "Va tutto bene. Mi sento felice. Sono un giocatore di questo club, sono un professionista e darò il massimo per il PSG, darò il 100% proverò ad aiutare il PSG a vincere, soprattutto la Champions League. Ambiente meno ostile? È vero. L'amore tornerà, spero. Capisco che i tifosi si siano risentiti. Provo a comprendere quello che passa loro per la testa, ma chiedo anche a loro di capirmi. Quando non sei felice, qualunque lavoro fai, cerchi di andartene, di lavorare altrove, di cambiare, di trovare il tuo posto. Questo è quello che volevo fare, ma alla fine sono rimasto e, come ho detto, farò del mio meglio. È come tra un uomo e una donna, fa parte del rapporto: combattiamo, poi facciamo la pace e torna l'amore. C'è sempre stato un buon ambiente in spogliatoio, quest'anno ci sono più persone con cui è facile parlare e andare d'accordo. I nuovi sono simpatici, concentrati e di talento: sarà un buon anno con il PSG. Mbappé? Con Kylian c'è un rapporto particolare. È francese, io sono brasiliano, si parla in inglese. Andiamo bene, è un giovane incredibile, è felice. Andiamo d'accordo dentro e fuori dal campo, quindi è più facile per il gioco, per la squadra".