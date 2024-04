L’ancora di salvezza per ilpuò arrivare da un suo ex giocatore. Stando a quanto riferito dai media brasiliani, il club di San Paolo, nato proprio nel settore giovanile del club bianconero e oggi in Arabia Saudita all'Al-Hilal. L'intenzione del giocatore sarebbe quella di acquistare la società assieme al padre. Da non escludere, poi, un ritorno al Santos di O'Ney anche in qualità di giocatore, dato che da oramai diversi mesi si parla della sua volontà di tornare in patria.

Attualmente, a causa della rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro, il brasiliano ha collezionato solo 5 presenze con il club saudita (3 nella Saudi Pro League, 2 nella Champions League asiatica con un gol).