Neymar torna in nazionale e riaccende il mercato: (ri)proposto al Barcellona

La MSN che qualche anno fa incantava tutta Europa con la maglia del Barcellona, oggi è sparsa per il mondo: Leo Messi e Luis Suarez giocano in MLS con l'Inter Miami di Beckham - e dominano -: il contratto che ha firmato col Santos è in scadenza a giugno, il club non ha opzioni sul rinnovo e se le parti non troveranno un nuovo accordo il giocatore sarà libero a parametro zero.

- I riflettori del mercato si sono già accesi sull'attaccante brasiliano, che secondo quanto riportano Sky De e Sky Sports non ha ancora deciso cosa fare per la prossima stagione: la permanenza al Santos quindi è tutt'altro che scontata,. Al momento sono solo voci, per un ritorno che sarebbe clamoroso a distanza di otto anni dall'addio (per andare al Psg).- In attesa di capire quale sarà il suo futuro, Neymar è tornato in nazionale.: la nazionale verdeoro affronterà la Colombia il 20 marzo e l'Argentina il 25, in questa seconda partita O'Ney potrebbe incrociarsi con Leo Messi da avversari. L'ultima gara di Neymar in nazionale è stata il 17 ottobre 2023, quando la sua nazionale ha perso 0-2 contro l'Uruguay. Tornare protagonista in nazionale con la possibilità di diventare di nuovo protagonista sul mercato, O'Ney ci riprova.