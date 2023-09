Nonostante sia confinato in Arabia Saudita, nella ‘prigione dorata’ dell’Al-Hilal, Neymar continua a far parlare di sé. Non c’entra il campo ma le sue tante e variegate avventure amorose. Impazzano infatti le voci sulla possibile relazione tra il brasiliano e la popstar globale Anitta. Una cantante che ha avuto spesso legami col mondo del calcio. Da partnership con club come il Barcellona alla performance a pochi minuti dalla finale di Champions, quella persa dall'Inter,



Il giocatore di recente ha dedicato un messaggio alla ragazza per i successi negli MTV Awards 2023: "Congratulazioni per aver portato la nostra musica e il nostro Paese in cima al mondo". Un semplice endorsement o qualcosa in più? In Sudamerica sono sicuri: O’Ney e la splendida cantante, seguita da oltre 60 milioni di follower sui social, starebbero insieme. Se son rose fioriranno…



Sfoglia per vedere le foto più belle di Anitta!