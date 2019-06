Come riporta la testata spagnola Sport, Neymar ha comunicato alla dirigenza del PSG la sua decisone di voler tornare al Barcellona. L’asso brasiliano, classe 1992, ha aggiunto che non ascolterà altre proposte. Nel caso in cui il suo passaggio al Barca non dovesse concretizzarsi, il verdeoro rimarrà a Parigi. Su Neymar si era fatto forte l’interesse del Real Madrid che voleva puntare su di lui per sostituire, almeno a livello mediatico, Cristiano Ronaldo.



Il brasiliano, al centro di uno spinoso caso di presunto stupro e appena infortunatosi gravemente con la sua nazionale, vuole dunque fare ritorno nella squadra in cui ha militato dal 2013 al 2017 e con la quale ha alzato, tra le altre, la Champions League 2014/15.