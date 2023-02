Cyril Ngonge premiato come MVP di Verona-Lazio, a fine partita è intervenuto a Dazn: "Sono contento. E' un momento fantastico per essere premiato MVP all'esordio da titolare in questo stadio".



PRIMO MARCATORE BELGA NELLA STORIA DEL VERONA - "E' sempre bello segnare in Serie A con il Verona. E' stata una grande emozione".



QUANDO HA SAPUTO CHE SAREBBE STATO TITOLARE - "Due giorni prima della partita. Ero contento e mi sono fatto trovare pronto".



L'IMPATTO CON LA SERIE A - "E' sicuramente un calcio più fisico rispetto ad Olanda e Belgio. Allenamenti tosti mi hanno aiutato ad essere pronto".



L'IMPORTANZA DEL PUNTO DI OGGI - "Bisogna continuare questo cammino. Questo punto è buono. Energia e mentalità. La Lazio non è facile da battere ma in questo stadio ho capito che il Verona darà tutto".