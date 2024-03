Ngonge sparito dai radar: ma avrà più spazio nel Napoli da qui alla fine?

Enrico Turcato

Il belga classe 2000 è stato acquistato nel mercato invernale dal Napoli per 20 milioni di euro più bonus. Dopo l’ottima prima parte di stagione al Verona, chi ci aveva puntato al fantacalcio sperava trovasse spazio anche in azzurro. E invece – complice anche un infortunio - Cyril Ngonge sta faticando ad imporsi e rischia di finire ai margini dell’era Calzona.



70 MINUTI – Ngonge fino ad ora con il Napoli ha totalizzato solo cinque presenze in Serie A, per un totale di 70 minuti in campo, in cui ha segnato un gol, fornito un assist e procurato l’autorete di Dawidowicz contro il Verona. Anche nell’ultimo match a Milano contro l’Inter è entrato – insieme a Lindstrom – solo nel recupero. Non è ancora partito nell’11 titolare azzurro in campionato.



VICE POLITANO – Nelle idee di Mazzarri prima e di Calzona poi, Ngonge parte come esterno di destra che rientra sul mancino. La stessa posizione che occupava a Verona. Il titolare da quel lato è Matteo Politano, che non ha ancora avuto cali di rendimento. Il problema muscolare avuto da Ngonge a febbraio ha complicato il suo inserimento e rallentato una possibile alternanza con il collega di reparto.



LA SPERANZA – L’investimento del Napoli è stato concreto e importante. La società punta su Ngonge (classe 2000) per il futuro e magari nelle ultime nove giornate di campionato Calzona potrebbe riservargli più spazio, proprio per testarlo in vista della prossima stagione. Le qualità del giocatore non sono in discussione e Ngonge potrebbe ancora regalare qualche bonus al fantacalcio in questo finale di stagione. Il consiglio è di schierarlo sempre, anche quando non è dato nell’11 titolare.