Dopo una sola stagione l'avventura al Torino di M'Baye Niang è già giunta al termine: nella notte la società granata ha infatti ufficializzato la cessione dell'attaccante senegalese al Rennes. Prestito con diritto di riscatto, fissato a 15 milioni di euro: è questa la formula con cui il club francese ha acquistato il calciatore. Alla fine il presidente Urbano Cairo, con l'avvicinarsi della chiusura del mercato anche per le società di Ligue 1, ha dovuto rinunciare all'idea di vendere a titolo definitivo l'ex Milan, accontentandosi del prestito con diritto di riscatto per non rischiare che la trattativa sfumasse e che Walter Mazzarri si ritrovasse in squadra un giocatore da tempo fuori dal progetto tecnico, con possibile conseguenza una svalutazione del prezzo del cartellino.



Oltre che aver salutato il Torino, Niang potrebbe aver salutato definitivamente anche la serie A. Arrivato in Italia nel 2012, appena diciassettenne, grazie al Milan che lo acquistò dal Caen, l'attaccante non è riuscito a mantenere le promesse. Dopo un anno e mezzo altalenante in rossonero, Niang è prima passato in prestito al Montpellier poi, nel gennaio del 2015 (dopo un'altra parentesi al Milan), si è trasferito al Genoa: in rossoblù, alla corte di Gian Piero Gasperini, ha disputato le sue migliori prestazioni nel nostro campionato, raccogliendo in sei mesi un bottino di quattordici presenze e cinque gol. Nell'estate di quell'anno è tornato a vestire la maglia rossonera ma, nonostante qualche buona apparizione sotto la gestione Sinisa Mihajlovic, l'attaccante non è riuscito a convincere e nel gennaio del 2016 ha di nuovo fatto le valigie per trasferirsi in Inghilterra, al Watford, dove ha conosciuto il suo futuro tecnico al Torino, Walter Mazzarri. La scorsa estate, per volere dell'ex allenatore Mihajlovic, il Torino lo ha acquistato dal Milan per una cifra complessiva (tra prestito e riscatto) di 15 milioni di euro. In granata Niang ha deluso e ora, a 23 anni e mezzo, è pronto ad una nuova avventura al Rennes.



Il club francese a fine stagione avrà la possibilità di acquistare a titolo definitivo il calciatore: se il Rennes attiverà l'opzione per il riscatto del giocatore, per Niang l'addio alla serie A sarà certo. Ma anche nel caso in cui il club della Bretagna dovesse decidere di non spendere i 15 milioni di euro necessari per l'acquisto dell'attaccante, sembra difficile che il futuro della punta possa essere nel nostro campionato visti i tanti campionati disputati con maglie diverse.