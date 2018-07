“Scherzando, si può dire tutto, anche la verità” diceva il padre della psicoanalisi SigmundÈ così che dietro a una battuta fatta da M'Baye, commentando un video pubblicato su Instagram da Mario, si cela una possibile verità. Ma andiamo con ordine. L'attaccante senegalese del Torino questo pomeriggio, mentre dava un'occhiata ai social network, è rimasto attratto da un video del centravanti del Nizza (suo ex compagno di squadra al Milan) intento ad allenarsi e ha deciso di lasciare un commento accompagnato da alcune emoticons sorridenti:Il riferimento è proprio al fatto che il Nizza, che quest'oggi è impegnato in amichevole ad Alessandria proprio contro il Torino, stia pensando di puntare proprio su M'Baye Niang per il proprio reparto offensivo dopo che Mario Balotelli sarà stato ceduto.. L'ipotesi del ritorno in Francia sarebbe gradita al calciatore, come lui stesso aveva dichiarato dopo il Mondiale: “Ho lasciato la Francia molto giovane, non potevo fare quello che dovevo fare in Ligue 1. Ritornare ora con quello che ho imparato all’estero e con la Nazionale potrebbe essere positivo.Oltre al commento lasciato sul post Instagram di Balotelli, un altro indizio del fatto che Niang potrebbe presto trasferirsi in Francia arriva proprio dall'amichevole tra il Torino e il Nizza:, infortunati a parte,. Dalla cessione di Niang il presidente Urbanovuole ricavare almeno queispesi per acquistarlo dal Milan: proprio il patron granata, quest'oggi è presente al Moccagatta di Alessandria. Non solo per vedere all'opera la sua squadra, ma anche per portare avanti la trattativa con i colleghi del Nizza.